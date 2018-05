Prosta spółka akcyjna już do 2019. Założysz firmę z kapitałem 1 zł

Prowadzenie biznesu w Polsce ma być łatwiejsze. Kończą się prace nad prostą spółką akcyjną - zdradza money.pl Jadwiga Emilewicz. Minister przedsiębiorczości i technologii przyznała, że chce by przepisy weszły w życie od nowego roku.

Projekt prostej spółki akcyjnej powstał już półtora roku temu. Od tego czasu jednak trwały ciągłe konsultacje pomysłu, który ma sprawić, że założenie firmy ma być dużo prostsze.

- Dobre pomysły nie umierają. Czasami tylko potrzebują jak drożdże cierpliwości i ciepła, żeby urosnąć - mówiła Emilewicz.

Jak dodała, projekt jest już na ukończeniu i lada dzień zostanie ujawniony jego ostateczny kształt. Ustawa będzie jeszcze raz konsultowana w ramach rządowej ścieżki legislacyjnej.

- To będzie miesięczny termin konsultacji. Pod koniec czerwca chcemy, żeby stanął na radzie ministrów. Zacząć obowiązywać ma od 2019 roku - ujawniła minister.

PSA ma pomóc głównie startupom. Dzięki niej dużo łatwiej i szybciej będzie można założyć spółkę, by móc do niej wpuścić np. inwestorów. Ma to też ukrócić część nieprawidłowości na rynku venture capital, gdzie często początkujący przedsiębiorcy oddają za półdarmo swoje biznesy i pomysły.

- Proponujemy by kapitał zakładowy wyniósł 1 zł - mówiła minister.

