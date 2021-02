13 emerytura. Kiedy wypłaty? Kto dostanie 13 emeryturę?

- 13-tki tafią do emerytów w tych samych terminach, w których otrzymują normalne świadczenia (wypłaty odbywają się 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca – red.), tylko że w kwietniu. To oznacza, że kwietniowa emerytura będzie proporcjonalnie zwiększona o kwotę minimalnej emerytury. 13-tka to tak naprawdę dodatkowa, minimalna emerytura dla każdej osoby. Co więcej, to nie tylko emeryci, ale łącznie katalog 16 grup osób, które pobierają różne świadczenia. Nie trzeba tu wypełniać żadnych dokumentów, ani dostarczać wniosków. Te emerytury są wypłacane z automatu. Co do 14-tej emerytury to dalej nie ma ustawy. Natomiast 14-tkę otrzymają wszyscy ci, którzy otrzymują emeryturę 2900 brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej tej kwoty stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę – mówił w programie "Money. To się liczy" Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego.