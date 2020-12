Czerwcowe emerytury. Rząd likwiduje pułapkę

Brak słów 42 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

A ci emeryci co nie dożyli zmian to dostanie rodzina wyrównanie ?? Co to za oszustwo w tym kraju musiał wódz przejść na emeryturę miesiąc później to dopiero zauważyli a reszta została okradziona w majestacie prawa Hańba hańba .....,