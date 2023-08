"Czternastki" nie tylko z ZUS. Wiadomo, ile dostaną rolnicy

"Czternastki" dla rolników. KRUS uruchamia wypłaty

To, jak wysoką emeryturę otrzyma rolnik, zależy m.in. od tego, jak długo posiada ubezpieczenie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - przyp. red.). Osoba, która opłacała składki przez 30 lat, może liczyć na ok. 1560 zł emerytury na rękę, a jej "czternastka" to 2187,50 zł netto. W przypadku 50-letniego stażu w KRUS standardowa emerytura (ok. 1756 zł netto) razem z "czternastką" (2161,50 zł netto) to niemal 4 tys. zł netto.