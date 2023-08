Wyższe emerytury od 1 września. Wiadomo, ile wypłaci ZUS

Jak zauważa dziennik "Fakt", na 10 dni przed wypłatą tzw. czternastych emerytur rząd postanowił podnieść kwotą świadczenia . W efekcie miliony seniorów w Polsce nie wiedzą, ile dokładnie dostaną we wrześniu od ZUS-u. "Czternastki" mają zostać wypłacone razem ze standardową emeryturą.

Ruszają wypłaty z "czternastek". ZUS szykuje łączony przelew

Jak wyliczył dziennik, przy emeryturze 1000 zł brutto (910 zł netto), "czternastka" wyniesie 2273,50 zł. Tym samym łączny przelew z ZUS-u to 3183,50 zł. Emerytura 2000 zł brutto (1820 zł "na rękę") oznacza, że kwota "czternastki" to 2153,50 zł, a przelew będzie opiewał na kwotę 3973,50 zł. Dodatkową emeryturę na poziomie 434,50 zł otrzymają ci, których standardowe świadczenie wynosi 5000 zł brutto (4250 zł netto). Tym osobom ZUS przeleje we wrześniu 4684,50 zł.