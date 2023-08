"Czternastki" trafią do seniorów jeszcze przed wyborami. "Rekompensata"

Wyjaśnienie 11 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

O ile ktoś faktycznie pracował 40 lat to nie ma 2900zł brutto emerytury i właśnie o to chodzi. Ktoś kto pracował np. 1 dzień, tydzień, miesiąc a nawet tylko to minimum 20-25 lat albo wcale nie pracował jak matki4+ to dostanie za friko 2200zł na rączkę, bez wysiłku, pracy a jak ktoś przepracował ponad 40 lat i w większości dziś po tych gigantycznych waloryzacjach jak mówi premier Morawiecki/ o gigantycznej inflacji nie mówi/ i przekracza tą magiczną kwotę 2900zł to dostaje z 14 ochłap albo wcale a ci emeryci maja zazwyczaj emerytury w granicach 3900zł-4500zł brutto ale takich emerytur im nikt nie dał na piękne oczy tylko mieli je wyliczone ze swojego zgromadzonego kapitału emerytalnego. Wypłata 14 bez chociaż uwzględnienia przynajmniej lat pracy jest pluciem w twarz tym emerytom, którzy faktycznie są emerytami, bo trudno nazwać emerytem nawet kogoś co przepracował dzień, rok albo wcale jak kobiety rodzące tylko dzieci. Wygląda na to jak pracowałeś ponad 40 lat to teraz za PiS masz biedować a jak nie pracowałeś to masz prawo do jak to mówi premier do godnego życia. Jak ktoś uważa, że to jest normalne i to popiera to należy się zastanowić dlaczego? Mi odpowiedź się nasuwa sama ale może się mylę