Drożyzna dociska emerytów. W przyszłym roku szalony wzrost waloryzacji emerytur?

Rekordowy wskaźnik waloryzacji emerytur?

Główny Urząd Statystyczny oznajmił - przypomina gazeta - że we wrześniu wskaźnik wzrostu cen wyniósł 5,8 proc. "Tak dużej inflacji nie spodziewali się ani Narodowy Bank Polski, ani wielu ekonomistów. To zła wiadomość dla wszystkich z nas, bo za te same pieniądze możemy kupić prawie 6 proc. mniej produktów niż rok temu. W niektórych firmach pracodawcy rekompensują pracownikom wzrost cen i podnoszą wynagrodzenia. Dzięki temu – także według GUS – średnie krajowe wynagrodzenie w sierpniu tego roku wyniosło 5843,75 zł (plus 5,9 proc.)" - podkreśla "SE".