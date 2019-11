"Duży koalicjant przychylił się do argumentów". Emilewicz tłumaczy, jak było limitem ZUS

Pomysł likwidacji limitu 30-krotności składek na ZUS wywołał spore polityczne zamieszanie i ukazał poważną różnicę zdań w rządzie. Miał on dać 5 mld zł do przyszłorocznego budżetu. Miał, ale nie da, bo wicepremier Jarosław Gowin , a wraz z nim minister Emiliewicz zapowiedzieli, że na takie rozwiązanie się nie zgadzają. Tuż przed wyborami pomysł przycichł, ale z pełną parą pojawił się już w nowej kadencji.

Grupa posłów PiS złożyła wówczas do Sejmu projekt ustawy likwidującej limit. Ale po sześciu dniach - i tuż przed głosowaniem wotum zaufania dla rządu - wycofała go z prac parlamentarnych. Jarosław Gowin zdania bowiem nie zmienił i jego "Porozumienie", które ma w Sejmie 18 posłów, projektu nie chciało poprzeć. Premier Morawiecki wprawdzie zapowiedział, że temat jeszcze wróci, ale kilka dni później już złagodził retorykę. - Na razie pomysł został przekazany do konsultacji. Mieliśmy sygnały nie tylko od naszych partnerów ze Zjednoczonej Prawicy, ale także ze związku zawodowego NSZZ "Solidarność", od pracodawców i dobrą praktyką jest, by bez doprowadzania do jakiejś eskalacji próbować wypracować konsensus - powiedział premier.