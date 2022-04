Emeryci mają problem. Może być potrzebna druga waloryzacja

Brawo pisssss... 9 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Narobili bałaganu w czasie dobrym dla gospodarki. Inflacja zaczęła się od ++++++. Potem wszystko poszło lawinowo. Już w ubiegłym roku rzeczywista Inflacja była wysoka. Teraz wszystko zwala się na wojnę. Najpierw drukowali i rozdawali pieniądze, żeby wygrać wybory. Morawiecki w ubiegłym roku już w czasie wysokiej inflacji powiedział, że wzrost płac będzie wyprzedzać wzrost cen. Toż to klasyczna spirala inflacyjna. Coś takiego może powiedzieć tylko idiota. Tak to jest jak do rządzenia krajem wybiera się idiotow. Brawo wyborcy pis