Emeryci mają problem z długami. COVID-19 ich nie oszczędził

Dodaje, że to seniorzy stali się najbardziej niewypłacalną grupą wiekową w czasie pandemii. Liczba nieterminowych płatników wzrosła z trochę ponad 8 tys. do 384,5 tys.

Według szacunków ekspertów to wśród seniorów wzrost liczby osób, które nie regulują zobowiązań finansowych w terminie, był najwyższy - odsetek wzrósł z 5,59 proc. do 5,71 proc. W przypadku 45-54-latków był to wzrost z 11,73 proc. do 11,83 proc. W pozostałych grupach wiekowych odsetek dłużników się zmniejszył.