Emeryci wciąż czekają na "konkret" Tuska. Minister: mamy zapewnienie

Gdzie mój wpis ? Przecież nikogo nie obrażam :Inflacja to dodatkowy podatek z/w na dodruk . To jest podatek kwotowy włożony w ceny towarów i usług i wszyscy płacą po równo kupując dany produkt. Więc to nie ma nic wspłólnego z % podatkiem dochodowym. Dlatego im mniejsze uposażenie tym wiekszy % tego podatku płacisz od swych dochodów szczególnie wtedy gdy jest on wysoki na artykułach spożywczych , lekach i opłatach. Obecny system rewaloryzacji świadczeń zupełnie nie przystaje do rzeczywistości . Promuje bogate koty.