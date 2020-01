Emerytura zależna od liczby dzieci? Mamy odpowiedź ministerstwa

Przypomnijmy, poniedziałkowa "Wyborcza" informowała, powołując się na osobę związaną z rządem, że ten pracuje nad projektem, który zakłada powiązanie wysokości emerytury z liczbą posiadanych dzieci. "Im masz więcej dzieci, tym dostaniesz większą emeryturę. I odwrotnie - nie masz dzieci, na starość dostaniesz grosze" - czytamy. To miałoby uratować system emerytalny przed zapaścią.

Temat pojawił się w mediach już tydzień temu, po słowach Barbary Sochy, wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. demografii. Jej zdaniem, można powiązać system emerytalny z dzietnością. - Myślę, że to nie jest fikcja. Być może sytuacja do tego nas zmusi - tak Socha odpowiedziała w "Dzienniku Gazecie Prawnej" na zaproponowaną przez dziennikarzy koncepcję, by na emeryturę seniora pracowały tylko jego dzieci.