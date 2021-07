Emerytury będą głodowe. Lepiej zacząć oszczędzać

taplarski 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

.. to nie kryzys to rezultat. Polacy z uporem i zupełnie świadomie wybierają socjalizm a obecna sytuacja jest tego emanacją..i tyle w temacie. Spodziewam się że teraz ta lepsza oświecona część społeczeństwa dołoży swoją ideologiczne przesłanie co według mnie tylko potwierdzi moje słowa.