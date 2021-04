Głodowe emerytury pobiera coraz więcej emerytów. Rekordzista dostaje... 2 grosze

emerytka 52 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie mamcie ludzi tymi 2 groszami.Juz 5 raz ten artykol jest powielany.Chcecie na sile sklocic narod.Kto ile i za ile pracowal to tyle ma.Mam 25 lat pracy fizycznej,zebym pracowala do konca(niestety lata 90')rozwalka zakladow pracy,tobym miala 42 lata pracy i emeryture o wiele wyzsza.Niestety nie dane mi bylo ,do emerytury dopracowac,wiec mam jaka mam i nie narzekam.Trudno,zeby opierdalacze co z praca na bakier mieli po rowno z innymi co harowali i lat nie liczyli do emerytury.Komus zalezy zeby wzbudzic nienawisc jednych do drugich.STOP!