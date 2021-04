Oszukiwał Polaków w Holandii. Stracili tysiące euro

Pośredniczył w wynajmie mieszkań dla Polaków pracujących w Holandii, wyłudził od nich tysiące euro. Jak informuje dziennik "NRC", sprawa została zgłoszona policji. Z artykułu wynika, iż co najmniej siedmiu Polaków przez prawie 2 lata płaciło pośrednikowi tysiące euro poza należnym czynszem.

W umowie pośrednik oferował im pakiet usług za ok. 300 euro miesięcznie. Usług, których nigdy nie chcieli i z których nigdy nie korzystali. Była to np. pomoc w tłumaczeniach, czy ubieganie się o pozwolenie na parkowanie. Nazywał to "pakietem relokacyjnym".