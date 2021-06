Czekają nas głodowe emerytury. Będzie trzeba dłużej pracować

nowe wraca 31 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Zaraz, zaraz - czy ja tego nie słyszałem za poprzedniego rządu ? Czy to nie było przyczyną podniesienia wieku emerytalnego ? I czy przypadkiem PiS tego wieku nie obniżył okłamując tzw. suwerena, że można pracować krócej i mieć większą emeryturę ? No cóż, rząd PO-PSL opierając się na LOGICE i EKONOMII mówił PRAWDĘ choć niepopularną, ale tzw. suweren wolał przyjemnie brzmiące KŁAMSTWO PiSu. I, jak widać po wynikach kolejnych ostatnich wyborów, woli ich kłamstwa nadal, choć rzeczywistość coraz bardziej skrzeczy. No może z wyjątkiem tej alternatywnej, pokazywanej w TVPiS. Bajki zawsze się miło ogląda ...