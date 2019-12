Emerytury będą o połowę mniejsze. Eksperci: podwyższenie wieku to konieczność

Stopa zastąpienia, czyli relacja przeciętnej emerytury do średniego wynagrodzenia, spadnie do 23,1 proc. w 2080 roku z obecnych 53,8 proc. - prognozuje Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .

Co to oznacza? W tej chwili średnia miesięczna emerytura stanowi nieco ponad połowę przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Kończąc pracę zarobkową trzeba się więc pogodzić z drastycznym spadkiem dochodów.

Perspektywy dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego nie są różowe. Co gorsza, okazuje się, że będzie znacznie gorzej. Hasło "głodowe emerytury" staną się faktem. W 2080 roku emerytura będzie wynosić mniej niż jedną czwartą zarobków.

Osoba zarabiająca teraz około 4 tys. zł może liczyć na blisko 2 tys. zł emerytury. Nowe pokolenie, które będzie kończyć pracę za 60 lat, przy tych samych zarobkach, otrzyma około 920 zł. Oczywiście emerytury w praktyce będą wyższe, bo zarobki systematycznie rosną. Niezależnie od kwoty będzie to dramatycznie mała kwota pod względem siły nabywczej pieniądza.

Urzędnicy wskazują, że główną przyczyną jest wydłużenie średniego dalszego trwania życia po przejściu na emeryturę. Jest to kluczowe do wyliczania emerytur. Przez wskazaną liczbę miesięcy dzieli się kwotę oszczędności zebranych wcześniej.

Statystyki pokazują, że wspólne dla obu płci średnie dalsze trwanie życia wzrośnie dla 60-latków z 22,5 lat w 2020 roku do prawie 30 lat w 2080 roku. Dla 65-latków zmieni się to z niecałych 19 do ponad 25 lat.