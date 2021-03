Emerytury bez podatku? Posłowie są na "tak"

Co będzie, gdy projekt trafi do Sejmu? Wygląda na to, że posłowie nie będą robili problemów z przyjęciem założeń. Tak można wnioskować na podstawie ankiety, którą przeprowadził "Super Express".

- To bardzo dobry pomysł i popieram go. Szkoda, że jak myśmy rządzili, to nie wprowadziliśmy tej Emerytury bez podatku, bo aż się o to prosiło - ocenił Jerzy Borowczak z PO w rozmowie z "SE".