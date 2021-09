Emerytury dosłownie groszowe. ZUS chce ich likwidacji

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska chce likwidacji emerytur groszowych . Najniższa emerytura przyznana przez ZUS w Polsce to dwa grosze.

- Zlikwidowanie emerytur groszowych to zadanie dla rządu i parlamentu – tak temat komentowała Uścińska na Forum Ekonomicznym w Karpaczu . Prezes ZUS dodała, że reforma emerytalna z 1999 roku wprowadziła zasadę, że wystarczyła jedna opłacona składka dająca prawo do emerytury. Czy ZUS ma propozycje dotyczące emerytur groszowych?

- Proponujemy, aby prawa do emerytury otwierał jakiś okres zatrudnienia, jak to jest w wielu krajach UE np. 5, 10, czy 15 lat, albo zebrany jakiś kapitał emerytalny. Proponujemy również zachować te prawa już nabyte nawet do tej najniższej emerytury w wysokości 2 grosze, którą obsługujemy – powiedziała PAP Gertruda Uścińska. Dodała, że w czerwcu najniższa emerytura wynosiła 48 groszy.