Emerytury w 2022 roku. Co się zmieni w świadczeniach?

Przypominam stare i bardzo mądre przysłowie: Z PUSTEGO I SALOMON NIE NALEJE. Oczywiście, że mozna komuś dać więcej, ale dokładnie tyle trzeba komuś innemu zabrać. Rząd może tylko dzielić to, co zostało wpłacone do budżetu państwa w postaci różnych danin, tzn. podatków, opłat, mandatów itp. Oczywista oczywistość, że to dzielenie można wykorzystać do polityki i to się robi! Rzecz w tym - i to jest sedno sprawy - aby tak prowadzić sprawy Polski, by nasz kraj wyszedł ze strefy krajów, które mają do zaoferowania jedynie tanią siłę roboczą, trochę surowców, miejsca na obce śmieci i montownie. Czas postwić na oświatę i naukę! Tylko wysoki poziom tychże może nas wyprowadzić z drujie ligi i wprowadzic do ekstraklasy. Jakże ważny jest wysoki poziom oświaty pokazuje choćby stosunek Polaków do szcepienia przeciw covid. Porażka wynikająca z niudacznictwa rządu i ciemnoty narodu. Szanuj moje zdanie, jeśli chcesz, abym szanował Twoje. Dużo zdrowia i pozdrawiam.