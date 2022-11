Emerytury w euro będą dostępne w Polsce. Rząd przygotowuje projekt ustawy

Rozszerzenie trzeciego filaru emerytalnego

Właśnie najprawdopodobniej OIPE stanie kolejnym dobrowolnym systemem oszczędzania pieniędzy na jesień życia, na co zwraca uwagę portalowi ekspert rynku emerytalnego. – OIPE stanie się de facto kolejnym instrumentem w ramach trzeciego filaru emerytalnego w naszym systemie – stwierdza Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej.

Unia wymaga wdrożenia europejskich emerytur

Po co zatem nam OIPE? Unia Europejska podkreśla, że to niezbędne rozwiązanie wobec nadchodzącego kryzysu demograficznego i starzejącego się społeczeństwa. UE sama uzasadnia konieczność nowego mechanizmu faktem zwiększania świadomości obywateli europejskich o tym, że świadczenie, które "otrzymają z państwowych systemów zabezpieczenia emerytalnego, będzie niewystarczająca do podtrzymania dotychczasowego standardu życia" - czytamy na stronie "Business Insidera".