Likwidacja OFE odroczona. Sobolewski: To był zły i szkodliwy pomysł. Podatek Morawieckiego nie miał uzasadnienia

Rządowy projekt budżetu na 2022 rok nie wspomina o reformie emerytalnej i likwidacji OFE. - Ja się cieszę, byłem jednym z największych krytyków skoku na OFE. Pomysł, który na szczęście utknął, był zły i szkodliwy dla systemu emerytalnego. Cieszę się, że udało się ten pomysł skasować, mam nadzieję, że nikt do niego nie wróci. Na szczęście Polski Ład przeszkodził i ten 15-procentowy podatek Morawieckiego nie miał już żadnego uzasadnienia. 15 milionów osób zgormadzonych w OFE może się cieszyć - powiedział w programie "Money. To się liczy" Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego. - Mam nadzieję, że już nikt tak szkodliwej reformy systemu emerytalnego nie przygotuje. Pytanie, co rząd zrobi z OFE? W takim kształcie, z podatkiem Morawieckiego, ze skokiem na kasę tego projektu wprowadzać się nie powinno. Kwestia OFE to temat dla dzisiejszych 40- i 50-latków, którzy będą mieli coraz niższe emerytury. I nie można im konsumować części kapitału emerytalnego na...