Ile wyniesie podwyżka emerytur w 2022 roku? Znamy już kwoty

Waloryzacja emerytur i rent w 2022 roku ma być procentowa - wynika z informacji money.pl. Rząd założył, że wyniesie ona 4 proc. (wzrost cen plus 20 proc. wskaźnika wzrostu płac).

Co to oznacza w praktyce? Sprawdźmy na przykładzie najniższej emerytury, która w 2021 roku wynosi 1250,88 zł brutto. Po waloryzacji w 2022 roku wzrośnie ona o mniej więcej 50 zł (ok. 41 zł na rękę). Zatem senior z najniższym świadczeniem otrzyma w 2022 roku nieco powyżej 1300 zł brutto.