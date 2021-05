Nowy Polski Ład to emerytura bez podatku dla milionów osób. Już wiadomo, kto zyska

Nowy Polski Ład to zmiana dla kilku milionów polskich emerytów. Dziś ZUS wypłaca świadczenia dla ponad 6 milionów osób. Przeciętnie każdy dostaje 2505 zł brutto. Mniejszą lub równą kwotę otrzymuje ok. 3,7 mln emerytów.

Co oznacza dla nich zmiana podatkowa? W skrócie - brak podatku, czyli kilkadziesiąt złotych miesięcznie więcej do domowego budżetu. Ba, w przypadku kogoś, kto ma powyższą przeciętną emeryturę, to zysk nawet 187 zł miesięcznie. W rok można więc zyskać ponad 2 tys. zł. To więcej niż wynosi dodatkowa 14. emerytura wypłacana w tym roku.