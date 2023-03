Jasna deklaracja rządu w sprawie 13. i 14. emerytury. Müller mówił o "gwarancjach"

Z początkiem marca rozpoczęła się waloryzacja świadczeń. Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne wzrosły do 1588,44 zł brutto. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi od środy 1191,33 zł brutto.