Kiedy ruszą wypłaty "trzynastek"? KPRM zabiera głos ws. zaskakującej zapowiedzi premiera

13. emerytura - kiedy wypłata?

Gdyby rzeczywiście "trzynastki" miały trafić do seniorów w maju i czerwcu, oznaczałoby to zmianę wcześniejszych planów, opóźnienie wypłat i konieczność nowelizacji przepisów . Bowiem zgodnie z ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów 13. emerytura jest wypłacana seniorom razem z ich kwietniowym świadczeniem.

Wyjątek stanowią tylko osoby pobierające świadczenia przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny - one dostają 13. emeryturę w maju. Jest to jednak niewielka grupa wobec całej reszty, dla której obowiązuje termin kwietniowy.

O komentarz do poniedziałkowych słów Mateusza Morawieckiego poprosiliśmy Kancelarię Premiera. "Nie planujemy zmian w zakresie wypłacania 'trzynastek'. 13. emerytura będzie wypłacana zgodnie z przepisami ustawy - tak jak było to zaplanowane, czyli od kwietnia" - napisało w odpowiedzi na pytanie money.pl Centrum Informacyjne Rządu.

Niektórzy dostaną pieniądze jeszcze w marcu

Oznacza to, że wszystko zostaje jednak po staremu. W połowie lutego prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska w rozmowie z "Faktem" zapowiadała nawet, że część seniorów dostanie "trzynastki" już w marcu. Dotyczy to osób, które mają termin wypłat emerytur i rent ustalony na 1 kwietnia. Ponieważ w tym roku jest to sobota, a więc dzień wolny, swoje comiesięczne świadczenia powiększone o "trzynastkę" seniorzy powinni dostać do 31 marca.