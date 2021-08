Podwyżki. Kilka tysięcy dla polityka. Dla emeryta 50 zł

jejku 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

PiS już w ogóle się nie krępuje. Grabi Polskę jak może, podwyżki dla siebie, dla Polaków zero lub prawie zero, żony w 5 zarządach, całe rodziny przypięte jak pijawki do państwowych spółek (Kowalskiemu dopisze się do rachunku za wodę, prąd, paliwo, śmieci, i dowali parę nowych podatków). Teraz chcą pod but brać jeszcze nie-PiS-owskie media żeby Kowalski nie orientował się ile grabią.