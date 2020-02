Liczba cudzoziemców w Polsce spada. ZUS podał nowe dane

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę tylko dane roczne, to zauważymy, że obcokrajowców z każdym rokiem przybywa. Ostatni rok nie był już pod tym względem aż tak dynamiczny jak poprzednie.

Według podanych w środę danych na koniec 2019 roku w ZUS zarejestrowanych było 651 tys. cudzoziemców. Rok wcześniej było to 569 tys., a we wcześniejszych latach odpowiednio: 440, 293 i 184 tys. osób z zagranicy.

Nieco ponad 390 tysięcy cudzoziemców to pracownicy. Pozostali to najpewniej członkowie ich rodzin. Według danych ZUS 3 proc. cudzoziemców decyduje się w Polsce na działalność gospodarczą .

Nie powinno dziwić, że zdecydowanie najwięcej cudzoziemców widocznych w danych ZUS stanowią Ukraińcy. Tych jest w Polsce aż 479 tysięcy, czyli około 70 procent. To jednak o 20 tys. mniej niż na koniec września 2019 roku. Nie wiadomo, czy to efekt wyjazdu z Polski, czy też na przykład przejścia do szarej strefy.