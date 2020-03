Likwidacja OFE odroczona. Senat podjął decyzję

W trakcie dyskusji nad ustawą za jej obronę wziął się wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Wskazywał on m.in., że pieniądze z IKE nie ruszy już żaden rząd. Przywołał też sytuację z 2014 roku, kiedy to gabinet Donalda Tuska przesunął pieniądze z OFE do ZUS, co Buda określił jako "zagrabienie" pieniędzy Polaków.