Minister ma "odpowiedź na inflację". Eksperci wskazują, że tak właśnie nakręca się podwyżki cen

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o wypłacie "czternastek" w 2022 roku. Dodatkowa wypłata emerytury ma odbyć się na podobnych zasadach jak w ubiegłym roku.

Ci, którzy pobierają świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł, otrzymają "czternastkę" w pełnej wysokości. To 1338,44 zł, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Dla osób pobierających świadczenia wyższe niż 2900 zł czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę nadwyżki ponad ten próg.

Kosztowne 14. emerytury

Sam rząd koszt "czternastki" wyliczył na 11,4 mld zł . Do tego dojdzie około 6 mld zł na zapowiedzianą pomoc kredytobiorcom i ponad 7 mld zł na podwyżki dla lekarzy. Eksperci wyliczają, że przy takim pompowaniu pieniędzy w najbliższych miesiącach w gospodarkę inflacja nie może się szybko skończyć .

"Rząd nie próbuje zatrzymać inflacji. Próbuje przepchnąć sprawę na okres po wyborach. Załóżmy, że rząd ma dobre intencje i pragnie chronić przed skutkami inflacji pewne grupy. Natomiast per saldo te wszystkie działania tylko sprzyjają inflacji " - mówił w środę Marek Belka, były premier i były szef NBP w TVN24.

"Jeśli chodzi o 14. emeryturę i generalnie świadczenia dotyczące emerytów, to rząd PiS staje się w tych sprawach już niemalże monotematyczny. Emeryci otrzymali w ramach Polskiego Ładu olbrzymie przywileje podatkowe. W gruncie rzeczy 90 proc. z nich zostało zwolnionych z podatku. Ja traktuję te 13., 14. jako typowe przedwyborcze działania , a nie rzeczywiste próby ochrony najbiedniejszych przed skutkami inflacji" - podkreślił.

Więcej "pustego pieniądza"

W niedawnej rozmowie z money.pl wskazał, że rozdawanie pieniędzy to prosta droga do nakręcenia bardzo groźnej dla gospodarki spirali cenowo-płacowej. Zauważył, że NBP i rząd prowadzą właściwie przeciwstawne polityki. Bank podnosi stopy procentowe, by zmniejszyć ilość pieniądza w obiegu i zwalczyć inflację. Tymczasem rząd pcha na rynek coraz więcej gotówki.