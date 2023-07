Ostatnie dni na załatwienie dodatkowych wypłat emerytury. Nawet 40 przelewów

Pandemia koronawirusa doprowadziła do długotrwałych lockdownów, gdy ludzie niemal na całym świecie zostali zmuszeni do pozostania w domach. Wymuszona praca zdalna mocno utrudniła m.in. funkcjonowanie urzędów. Urzędnicy przestali przyjmować petentów, których poproszono o składanie różnego rodzaju wniosków, wrzucając dokumenty do skrzynek.