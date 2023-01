Partie szykują się na wybory. Trzynastki przed emeryturą, nowe renty i inne obietnice

Majonez Pozna... 15 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Kiepska ta wasza demagogia i oglądajcie w lustrach swoje miny patrząc na wsparcie Polski dla walczącej Ukrainy a jak obróciliście kota ogonem to pocałujcie go w tę wasza ulubioną jego ślepą stronę !!! NIHIL NOVI bo dostrzegam, że pan Donald w tym przypadku kolejny raz swój prymitywizm pokazuje gdy za kolejną antypolską treść wypowiedzi bez pokrycia w faktach pana Sikorskiego swego przybocznego emisariusza unijnego głaska po rzekomo roztargnionej a jak wiemy wycenianej na wiele euro-dudków głowie i najwyrażniej nie rozumie, że przy tej okazji czynnych przywódców i polityków państw należących do Unii Europejskiej z taką dziką pasją i zacietrzewieniem atakuje !!! Trudno bowiem zgodzić się z jego wojennym poglądem skoro nie ma twardych informacji z Brukseli o tym, że Francja, Hiszpania czy Włochy to Państwa Niepraworządne !!!! Dłonie mu drżą, głos faluje i trzyma się jak widać pan Donald swego Kręgu Zakonu Twardego bo czuje, że zbliża się czas jego podmiany na Pana Trzaskowskiego ????