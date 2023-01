Rekordowa liczba rent specjalnych. Oto komu przyznał je premier

W 2022 r. premier Mateusz Morawiecki przyznał 175 rent specjalnych - donosi "Fakt", powołując się na najnowsze dane, które trafiły do Sejmu. To rekordowa liczba. Szef rządu może przyznać takie świadczenie osobom, które nie mają prawa do renty lub emerytury, a znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.