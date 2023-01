Waloryzacja emerytur a "500 plus dla seniora". Na zmianach można stracić

Jak wskazuje "Fakt", 1 marca próg uprawniający do "500 plus" zostanie podniesiony do 2157,80 zł w związku z waloryzacją emerytur i rent. "To oznacza, że jeśli emerytura, renta lub inny dochód osoby niesamodzielnej nie przekroczy 1657,80 zł brutto po waloryzacji (obecnie ok. 1440 zł brutto), otrzyma on świadczenie '500 plus' w pełnej wysokości. Jeśli będą wyższe, świadczenie będzie zmniejszane" - czytamy.