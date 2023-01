Złóż wniosek o przeliczenie emerytury. Potrzebne będą dokumenty

Dorabiasz do emerytury? Początek roku to dobry czas na to, by złożyć wniosek o przeliczenie emerytury. To szansa na wyższe świadczenie. Zakład nie zrobi tego z automatu - przypomina sobotni "Fakt". Dziennik zaznacza, że o przeliczenie emerytury mogą także zwrócić się do ZUS seniorzy, którzy na emeryturze nie dorabiają.