Ciche podwyżki dla emerytek. Niektóre o pieniądze muszą się upomnieć

O sprawie pisze "Fakt", który przypomina, że kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat. ZUS wtedy wylicza im świadczenie na podstawie zebranych składek , które dzieli przez prognozowane dalsze trwanie życia. Jeżeli były też członkiniami Otwartych Funduszy Emerytalnych ( OFE) – które rząd planuje zlikwidować – to mogą liczyć jeszcze na okresową emeryturę kapitałową.

Emerytury z OFE mogą wzrosnąć

Z danych ZUS, do których dotarł "Fakt", wynika, że emeryturę z OFE pobiera niemal 520 tys. kobiet. Przeciętnie wysokość tego świadczenia wynosi ok. 300 zł miesięcznie. To właśnie kobiety z tego rodzaju świadczeniem mogą ubiegać się o ponowne przeliczenie wysokości emerytury, jak tylko osiągną 65. rok życia.