Zła wiadomość dla emerytów dorabiających do świadczenia. ZUS nie pozostawia złudzeń

ZUS nie ma dobrych wieści dla seniorów dorabiających do swoich świadczeń. Zmienią się zasady dotyczące przeliczeń ich emerytur. Rządzący tłumaczą to ujednoliceniem zasad wypłat. Suchej nitki na tym rozwiązaniu jednak nie zostawiają eksperci. W ich ocenie to rozwiązanie uderza w osoby najstarsze i zniechęca je do pracy.