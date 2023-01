Nie tylko waloryzacja emerytur. Niektórzy emeryci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze

O skutkach nadchodzącej waloryzacji emerytur pisze "Fakt". Przypomina, że rząd przyjął mechanizm kwotowo-procentowy. To oznacza, że osoby, które dziś mają świadczenia do ok. 1700 zł brutto, mogą liczyć na dodatkowe 250 zł brutto. Z kolei osoby otrzymujące co miesiąc więcej niż 1700 zł brutto lub mniej niż 1338,33 zł brutto ( tyle wynosi emerytura minimalna ) mogą liczyć na wzrost świadczenia o 14,8 proc.

Waloryzacja emerytur. Dodatki do świadczenia też w górę

Dziennik rozpoczyna swój przegląd od dodatku pielęgnacyjnego. Przysługuje on osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli jest ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, czy też po prostu ukończyła 75 lat. Obecnie wynosi on 256,44 zł, ale od 1 marca 2023 r. może wynieść 294,39 zł.