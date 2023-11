PiS jest dumny z reformy PPK. Tusk namiesza? "Trzeba być ostrożnym"

PPK, czyli pracownicze Plany Kapitałowe to sztandarowa reforma emerytalna PiS, która miała zapewnić Polakom dodatkowe pieniądze na emeryturę. Do programu przystąpiło około 30 proc. uprawnionych.

Nowa koalicja rządząca nie zamierza wyrzucać programu PPK do kosza, jednak - według ustaleń "GW - rząd Donalda Tuska chce dokonać w nim zmian. To m.in. sposób inwestowania funduszy z części akcyjnej, które dziś w 40 proc. lokowane są w spółkach z WIG20. Osiem z 20 spółek w tym indeksie to podmioty państwowe.