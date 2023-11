Sztandarowa reforma PiS do zmiany. Dziennikarze ujawniają plany przyszłego rządu

Dziennik wskazuje, że PPK, które miały zachęcać Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę, ale nie zyskały takiej popularności, na jaką liczył PiS. Do programu przystało ok. 30 proc. uprawnionych i to pomimo tzw. autozapisu, czyli obowiązku ponownego zgłaszania pracowników do PPK co cztery lata, którzy wcześniej złożyli wniosek o rezygnacji z uczestnictwa.