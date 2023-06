Płaca minimalna ostro w górę. Eksperci: emeryci zaczną szukać pracy

W połowie czerwca br. Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do 4,3 tys. zł brutto.

Jego zdaniem dla niektórych emerytów podjęcie pracy to sposób np. na spędzanie czasu. - Część nie ma jednak wyjścia, bo średnia wartość emerytury jest dosyć niska i zwłaszcza w aktualnej sytuacji gospodarczej staje się to sposobem na przeżycie - uważa Inglot.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że inflacja, która nadal jest dwucyfrowa, to dla starszych osób wyzwanie i motywacja do szukania pracy .

- Dodatkową będzie dwukrotne podniesienie minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Akurat dla tej grupy może to mieć niebagatelne znaczenie, co będzie też korzystne dla całego rynku pracy. Pamiętajmy, że trendy demograficzne są nieubłagane - przypomniał Krzysztof Inglot.

Przeciętna wartość tego świadczenia w grudniu 2022 r. wynosiła 2960,76 zł miesięcznie. Pracuje mniej więcej co siódmy (13,5 proc.) emeryt. W 2011 roku była to co dziesiąta osoba (10,9 proc.). Emeryci aktywni zawodowo stanowią 13,5 proc. wszystkich pobierających świadczenia, podczas gdy dziesięć lat temu było to 10,9 proc.