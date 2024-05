Polacy uciekają z PPK. Można na tym jednak sporo stracić

Obecnie już ponad 3,4 mln osób korzysta obecnie z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które zgromadziły aktywa o wartości 25 mld zł. Te liczby będą dalej rosły, tym bardziej że eksperci uważają, że warto przystępować do PPK.

W praktyce jest to jednak bardziej program "oszczędnościowy" niż emerytalny, bo możliwe jest wycofanie pieniędzy, zanim osiągnie się wiek emerytalny. Okazuje się, że wcześniejsza wypłata nie jest dla nas korzystna.

Z PPK nie można wypłacić całej kwoty

Okazuje się, że możemy wypłacić 100 proc. tego, co sami odłożyliśmy, ale tylko 70 proc. z tego, co dopłacał nam pracodawca. Te pieniądze jednak nie przepadną, tylko trafią na nasze subkonto w ZUS i tam poczekają do naszej emerytury.