Problem z wyższą waloryzacją. Rząd czeka na dane GUS. Skąd weźmie pieniądze na podwyżki?

Polak 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Są pieniądze na rozdawnictwo dla Ukraińców, to i dla polskich emerytów muszą się znaleźć. Każdy rząd powinien dbać najpierw o swoich rodaków, a później dopiero o obcokrajowców, a nie odwrotnie. Wpuszczono do Polski w krótkim czasie dużą liczbę Ukraińców i bez jakiejkolwiek weryfikacji materialnej i referendum zapewniono im socjal wyższy, niż mają Polacy-kosztem Polaków. Zwiększyła się liczba ludności, ale nie zwiększyła się liczba miejsc do lekarzy. Było źle, a teraz jest jeszcze gorzej dostać się do lekarza. Pytanie, dlaczego to odbywa się kosztem Polaków?