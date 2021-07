Będzie rekordowa waloryzacja emerytur. Senator KO: "To przez inflację"

To jednak niekoniecznie powód do radości, bo wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji wylicza się m.in. na podstawie tegorocznej inflacji, a ta jest w tym roku bardzo wysoka .

– I teraz trzeba czekać do następnego roku. Jeśli wzrost cen zahamuje i będzie na poziomie na przykład 3 proc., to seniorzy będą odzyskiwać pieniądze, które zabrał im wzrost cen. Jeśli jednak będzie taka sama albo pójdzie jeszcze w górę, to o żadnym zysku nie może być mowy – twierdzi Marek Borowski, w rozmowie z "Faktem".