Rekordowa waloryzacja, "trzynastka" i "czternastka". Ważna deklaracja minister Maląg

Gwarantowana minimalna podwyżka o 250 zł

Kryterium dochodowe przy wypłacie "czternastki"

- Pracujemy teraz nad projektem ustawy w tej sprawie. Chcielibyśmy, by w marcu projekt ten trafił do Sejmu. Jego założenia są właściwie tożsame z założeniami ubiegłorocznymi. Planujemy kryterium dochodowe , pracujemy jeszcze nad jego wysokością – zaznaczyła minister Maląg.

W 2022 r. 14. emerytura trafiła do ok. 9 mln osób. Z tego ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzymało wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln – w pomniejszonej. "Czternastki" kosztowały 11,4 mld zł.