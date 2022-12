Rekordowa waloryzacja to nie wszystko. Najważniejsze zmiany w emeryturach w 2023 r.

Waloryzacja emerytur 2023

"Zakładając, że waloryzacja wyniesie 15 proc., to średnia emerytura wynosząca dziś ok. 2,7 tys. zł wzrośnie o 405 zł brutto" - pisze dziennik.

W przypadku najniższych świadczeń, w 2023 r. rząd wprowadzi waloryzację procentowo-kwotową, przy czym najniższa kwota podwyżki to 250 zł brutto. I tak oto najniższa emerytura i renta wynosząca dziś 1338,44 brutto wzrośnie do 1588,44 zł brutto, najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie po podwyżce 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1600,70 zł brutto.