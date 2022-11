Renciści i emeryci będą mogli więcej dorobić. Limity idą w górę

Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w trzecim kwartale 2022 r. wyniosło 6480,67 zł brutto . W porównaniu do okresu maj-czerwiec tego roku wzrosło zatem o 324,42 zł.

To dobra wiadomość również dla emerytów i rencistów. Przeciętna pensja wpływa bowiem na progi, do których mogą dorobić do świadczenia, nie powodując jego pomniejszenia (po przekroczeniu 70 proc. średniego wynagrodzenia) lub zawieszenia (po przekroczeniu 130 proc.).