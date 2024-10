Renta wdowia od stycznia, ale pieniądze później. Jest komunikat ministerstwa

Ustawa wprowadza możliwość łączenia renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, np. emeryturą czy rentą z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanym między 1 lipca 2025, a 31 grudnia 2026 roku w wymiarze 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc . Świadczenie to może być zwiększane w kolejnych latach.

Renta wdowia od 2025 roku

- Gdy ludzie są ze sobą przez całe życie, a jedna osoba odchodzi, to jest to ogromna osobista tragedia. Nie chcemy, żeby była to również tragedia finansowa. Koszty życia maleją niewiele, a budżet domowy kurczył się dotychczas o ponad połowę – wyjaśnia Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny pracy i polityki społecznej.