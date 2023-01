Rząd wprowadzi 15. emeryturę? Minister Maląg: seniorzy już ją dostali

- Gdybyśmy tak chcieli powiedzieć, to tą 15-stą emeryturę zrealizowaliśmy - odpowiedziała Maląg. Wygląda zatem na to, że kolejnego świadczenia w 2023 r. emeryci nie powinni się spodziewać.

Premier zapowiedział 14. emeryturę na stałe

W 2022 r. 14. emerytura trafiła do ok. 9 mln osób. Z tego ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzymało wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln - w pomniejszonej. "Czternastki" kosztowały 11,4 mld zł.