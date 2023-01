Dodatkowe 200 zł do emerytury. Posłowie PiS chce uprzywilejować kolejną grupę

mysz18 22 min. temu zgłoś do moderacji 34 2 Odpowiedz

Dla matek które rodziły, wychowywały dzieci i pracowały ponad 30 lat, to rząd zasądził kopa w tylek. Gdy współmałżonek umiera, a matka która wypracowała emeryturę i przechodzi na rentę rodzinną, to kradnie się jej całą jej wypracowana emeryturę. Osoba która nigdy nie pracowała dostanie rentę rodzinną nie tracąc nic swojego i dostanie tą rentę już w wieku 50 lat. Matka która urodziła 4 dzieci też dostaje świadczenie za samo rodzenie. Okradanie ludzi pracy ma się dobrze, a pracującym kopa w tylek i niech tyrają do śmierci na świadczenia nie pracujących, bo przecież im się należy. Złodziejskich ustaw żaden rząd przy korycie nie zmieni, a PiS sięgnął zenitu okradaniem pracujących na rzecz rozdawnictwo i utrzymanie koryta.